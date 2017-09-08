وزير الخارجية الأردني عن أزمة "مسلمي الروهينجا": ما يحدث في ميانمار "إرهاب"
وزير الخارجية الأردني عن أزمة "مسلمي الروهينجا": ما يحدث في ميانمار "إرهاب"
11:12 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
عمان - (أ ش أ):
قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسئولين عنهما.
وأضاف الصفدي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة - أن الأردن يعمل مع الأشقاء في منظمة التعاون الإسلامي لإطلاق هذا التحرك.
وكانت الحكومة الأردنية أدانت الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة في إقليم راخين في ميانمار، والتي أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء المسلمين في الإقليم.
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