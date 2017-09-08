أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأردني عن أزمة "مسلمي الروهينجا": ما يحدث في ميانمار "إرهاب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأردني عن أزمة "مسلمي الروهينجا": ما يحدث في ميانمار "إرهاب"

11:12 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

عمان - (أ ش أ):
قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسئولين عنهما.

وأضاف الصفدي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة - أن الأردن يعمل مع الأشقاء في منظمة التعاون الإسلامي لإطلاق هذا التحرك.

وكانت الأردنية أدانت الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة في إقليم راخين في ميانمار، والتي أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء المسلمين في الإقليم.

هذا المحتوى من

7f9e8ec19f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لمحة عن "جيش إنقاذ روهينجا أراكان"

    أخبار

  • مظاهرات في باكستان تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار

    أخبار

  • إيران تدعو للتحرك لمساعدة مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • مظاهرات في إيران تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا

    أخبار

إعلان

7499e1f0ab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي