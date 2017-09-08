الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية تخترق أجواءنا

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع تابعتين لإسرائيل اخترقتا اليوم الجمعة الأجواء اللبنانية.

وذكر بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل اخترقت، الليلة الماضية، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء، بعد منتصف الليل، من فوق بلدة علما الشعب.

وأشار البيان إلى أن طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء فجر اليوم.