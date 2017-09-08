ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل
11:06 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
زلزال المكسيك
برلين / مكسيكو سيتى - ( د ب أ )
رفعت لجنة الطوارىء الوطنية المكسيكية اليوم الجمعة حصيلة قتلى الزلزال القوى الذى ضرب المكسيك أمس الخميس إلى 58 شخصا على الأقل ، وذلك حسبما صرح رئيس إدارة الطوارىء الوطنية لويس فيليب .
كان الزلزال قد بلغت قوته 2.8 درجة وفق مقياس ريختر للزلازل .
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