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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل

11:06 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل

زلزال المكسيك

برلين / مكسيكو سيتى - ( د ب أ )

رفعت لجنة الطوارىء الوطنية المكسيكية اليوم الجمعة حصيلة قتلى الزلزال القوى الذى ضرب المكسيك أمس الخميس إلى 58 شخصا على الأقل ، وذلك حسبما صرح رئيس إدارة الطوارىء الوطنية لويس فيليب .

كان الزلزال قد بلغت قوته 2.8 درجة وفق مقياس ريختر للزلازل .

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