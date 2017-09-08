ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل

برلين / مكسيكو سيتى - ( د ب أ )

رفعت لجنة الطوارىء الوطنية المكسيكية اليوم الجمعة حصيلة قتلى الزلزال القوى الذى ضرب المكسيك أمس الخميس إلى 58 شخصا على الأقل ، وذلك حسبما صرح رئيس إدارة الطوارىء الوطنية لويس فيليب .

كان الزلزال قد بلغت قوته 2.8 درجة وفق مقياس ريختر للزلازل .