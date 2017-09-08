أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير السياحة يوجه الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يوجه الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام

10:57 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

وزير السياحة يوجه الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام

كتب- مصطفى المنشاوي:

تلقى يحيى راشد وزير السياحة، التقرير اليومي عن الحالة العامة لحجاج شركات السياحة بالأراضي .

وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالأراضي السعودية حتى أمس الخميس وصل إلى 30812 حاج وأن المغادرين من الأراضى السعودية وصل 620 حاج، وفى الإطار ذاته أوضح التقرير أن إجمالى المغادرين من مكة للمدينة بلغ 21398 يوم الأربعاء الماضى و1408 يوم الخميس.

ووجه الوزير في بيان له الجمعة، بضرورة وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام الى أرض الوطن، مؤكدا أن مصلحة الحجاج وراحتهم هما هدف الوزارة.

وقال محمد شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس بعثة الحج، إنه يتم التعامل مع أى مشكلة طارئة بشكل فورى وأن غرفة عمليات الحج السياحى ولجان البعثة تعمل فى إطار خطة مدروسة لمواجهة المشكلات التى قد تطرأ مستهدفين الارتقاء بالخدمات المقدمة من الشركات لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشار التقرير إلى وجود 19 حالة وفاه طبيعية وثمانى حالات مرضية لاتزال بالمستشفيات، حيث تم أخطار البعثة الطبية لمتابعة هذه الحالات وتضمن التقرير وجود حالة فقد واحدة وقد تم اخطار البعثة التنفيذية لوزارة الداخلية والبعثة الرسمية لجمهورية العربية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة مع السلطات السعودية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 15 صور ترصد لحظة استقبال حجاج فلسطين بمطار القاهرة

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع ​حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67

    أخبار

  • ننشر أسماء الحجاج المتوفين بالسعودية منذ بدء موسم الحج حتى اليوم

    أخبار

إعلان

e4b1bb0b62.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين