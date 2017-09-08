وزير السياحة يوجه الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام

كتب- مصطفى المنشاوي:

تلقى يحيى راشد وزير السياحة، التقرير اليومي عن الحالة العامة لحجاج شركات السياحة بالأراضي السعودية.

وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالأراضي السعودية حتى أمس الخميس وصل إلى 30812 حاج وأن المغادرين من الأراضى السعودية وصل 620 حاج، وفى الإطار ذاته أوضح التقرير أن إجمالى المغادرين من مكة للمدينة بلغ 21398 يوم الأربعاء الماضى و1408 يوم الخميس.

ووجه الوزير في بيان له الجمعة، بضرورة وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام الى أرض الوطن، مؤكدا أن مصلحة الحجاج وراحتهم هما هدف الوزارة.

وقال محمد شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس بعثة الحج، إنه يتم التعامل مع أى مشكلة طارئة بشكل فورى وأن غرفة عمليات الحج السياحى ولجان البعثة تعمل فى إطار خطة مدروسة لمواجهة المشكلات التى قد تطرأ مستهدفين الارتقاء بالخدمات المقدمة من الشركات لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشار التقرير إلى وجود 19 حالة وفاه طبيعية وثمانى حالات مرضية لاتزال بالمستشفيات، حيث تم أخطار البعثة الطبية لمتابعة هذه الحالات وتضمن التقرير وجود حالة فقد واحدة وقد تم اخطار البعثة التنفيذية لوزارة الداخلية والبعثة الرسمية لجمهورية مصر العربية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة مع السلطات السعودية.