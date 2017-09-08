أسامة كمال: قطر تدفع ملايين لنقل الاتحاد الإفريقي من مصر.. كيد نسا

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن قطر تلعب دور الحجر الذي يُعيق تقدم مصر، والحفرة التي تعرقلها، موضحًا أنه «طول ما قطر ماشية في طريقها فإحنا من سكة وهما في سكة، صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي».

أضاف كمال، خلال برنامجه «مساء dmc»، الذي يُقدمه عبر شاشة «dmc»، اليوم الجمعة، أن «قطر لا تستفيد شيئًا مما تفعله، ولكن حكامها ضعاف العقول والموهبة والإرادة ويريدون أن يعرقلوا مسيرتنا فقط».

وأكد كمال، أن تنظيم قطر لكأس العالم عام 2022، جاء بعدما قدمت رشاوى بالملايين، وهو ما لم تفعله مصر حينما سعت لتنظيم بطولة 2010، مستكملًا: «عشان كده إحنا أخدنا صفر المونديال وحُرمنا من التنظيم».

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تابع: «قطر هتستفيد إيه من نقل الاتحاد الإفريقي من عندنا؟ بتحاولوا ليه؟ بتدفعوا مئات الملايين عشان تنقلوا الاتحاد ليه؟ فين الاستفادة؟ ولا حاجة للأسف.. ده مجرد كيد نسا».