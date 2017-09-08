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مبابي يسجل في ظهوره الأول.. باريس سان جيرمان يسحق ميتز بخماسية (فيديو)

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مبابي يسجل في ظهوره الأول.. باريس سان جيرمان يسحق ميتز بخماسية (فيديو) مبابي يسجل في ظهوره الأول.. باريس سان جيرمان يسحق ميتز بخماسية (فيديو)

التحرير

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نظيره ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة على ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدورى الفرنسى.

وأحرز الأرجويانى إديسون كافانى هدف الباريسين الأول عند الدقيقة الـ31، قبل أن يدرك اللاعب إيمانويل ريفييرا هدف التعادل لفريق ميتز فى الدقيقة الـ36، لينتهى شوط المباراة الاول بالتعادل بهدف لمثله.

وجاء دور الوافد الجديد الفرنسى كيليان مبابي فى الظهور الأول له مع فريق العاصمة ويحرز هدف التقدم من جديد للباريسين بعد بداية الشوط الثانى بـ15 دقيقة، قبل أن يضع صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ نادى العاصمة الفرنسية نيمار دا سيلفا الهدف الثالث فى الدقيقة الـ68، وأحرز كافانى الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة الـ74، واختتم ماراثون أهداف باريس اللاعب لوكاس مورا بالهدف الخامس فى الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق باريس سان جيرمان إلى النقطة الـ15 بالمركز الاول، فيما تجمد رصيد ميتز دون نقاط بالمركز الأخير.

وفى الجولة ذاتها تعادل فريق ليل امام بوردو بدون أهداف، ليكتفى كلاً الفريقين بنقطة وحيدة من منافسات الجولة الخامسة بالدورى الفرنسى.

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التحرير

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