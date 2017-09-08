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هتاف "ارحلي" ورشق بالطماطم في استقبال لميركل خلال مؤتمر انتخابي

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مصراوي Masrawy

هتاف "ارحلي" ورشق بالطماطم في استقبال لميركل خلال مؤتمر انتخابي

10:40 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

فولجاست (ألمانيا) - (د ب أ)
تعرضت سيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر انتخابي عقدته مساء اليوم الجمعة في منطقة فوربومرن شمال البلاد إلى الرشق بحبات الطماطم.

وقالت الشرطة إن المستشارة استقبلت بموجة من الصفير وصيحات الاستهجان من حوالي 150 متظاهرا يمينيا.

وظل المتظاهرون الذين ينتمي كثير منهم إلى النازيين الجدد وحزب البديل الألماني يرددون أمام القاعة: "ارحلي، ارحلي".

كانت ميركل تعرضت أيضا يوم الثلاثاء الماضي إلى الرشق بالطماطم خلال ظهور انتخابي لها بمدينة هايدلبيرج.

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