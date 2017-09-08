رصد جسيمات إشعاعية في كوريا الجنوبية بعد تجربة بيونج يانج النووية

رصد جسيمات إشعاعية في كوريا الجنوبية بعد تجربة بيو

سول - (د ب أ)

رصدت لجنة السلامة والأمن النووي في كوريا الجنوبية آثارا صغيرة لجسيمات إشعاعية قد تكون نتجت عن انفجار نووي في كوريا الشمالية.

وتسببت بيونجيانج في تنديد عالمي لإجرائها تجربة نووية سادسة يوم الأحد وزعمت أنها قنبلة هيدروجينية ذات قوة أكبر.

وقالت اللجنة في سول اليوم الجمعة إنه تم رصد نظائر عنصر زينون خلال تحليل لعينات تم أخذها من الأرض والبحر والجو.

وستكون هناك حاجة لفحص عينات أخرى للمساعدة في تأكيد ما إذا كانت تلك النظائر قد نتجت عن التجربة النووية لكوريا الشمالية أوما إذا كانت فعلا تجربة على قنبلة هيدروجينية.

وينظر إلى الآثار المكتشفة لعنصر زينون 133 بأنه غير ضار على الإنسان والبيئة.