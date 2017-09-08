الفلبين تعلق علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية

مانيلا - (د ب أ)

أعلن وزير خارجية الفلبين اليوم الجمعة تعليق العلاقات التجارية لبلاده من كوريا الشمالية التزاما بالعقوبات المشددة التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونجيانج بسبب مواصلة تجاربها الصاروخية.

وقال وزير خارجية الفلبين "آلان بيتر كايتانو" إنه تم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة الفلبينية بقرار رئاسة الجمهورية "تأييد" قرار مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وأضاف "كايتانو" في تصريحات للصحفيين إن "سنلتزم تماما بقرار مجلس الأمن بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن تعليق العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية سيكون فوريا.

وذكر الوزير "نحن متحدون مع العالم في الرغبة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.. نحن ضد أي شيء يسبب عدم الاستقرار. نحن ضد الاستفزاز".

يذكر أن الفلبين هي خامس أكبر دولة مصدرة إلى كوريا الشمالية حيث تمثل لوحات الدوائر المتكاملة وأجهزة الكمبيوتر 60% من صادراتها إلى بيونجيانج التي يمكنها استخدام هذه الأجهزة في تجاربها النووية والصاروخية.

كانت كوريا الشمالية قد أجرت اختبارا لقنبلة هيدروجينية في الأسبوع الماضي وأطلقت صاروخا باليستيا مر فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وكررت الفلبين دعوتها لكوريا الشمالية من أجل وقف تجاربها الصاروخية واستئناف المحادثات الرامية إلى تخفيف التوتر في شبه جزيرة كوريا في ظل القلق على حوالي 300 ألف فلبيني يعيشون ويعملون في اليابان وكوريا الجنوبية المجاورتين لكوريا الشمالية.

كانت المكسيك قد أبلغت سفير كوريا الشمالية لديها أمس الخميس بأنه "شخص غير مرغوب فيه" على خلفية التجربة النووية الأخيرة لبلاده.