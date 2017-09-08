أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الفلبين تعلق علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفلبين تعلق علاقاتها التجارية مع

10:36 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الفلبين تعلق علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية

وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو

مانيلا - (د ب أ)
أعلن وزير خارجية الفلبين اليوم الجمعة تعليق العلاقات التجارية لبلاده من كوريا الشمالية التزاما بالعقوبات المشددة التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونجيانج بسبب مواصلة تجاربها الصاروخية.

وقال وزير خارجية الفلبين "آلان بيتر كايتانو" إنه تم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة الفلبينية بقرار رئاسة الجمهورية "تأييد" قرار مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وأضاف "كايتانو" في تصريحات للصحفيين إن "سنلتزم تماما بقرار مجلس الأمن بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن تعليق العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية سيكون فوريا.

وذكر الوزير "نحن متحدون مع العالم في الرغبة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.. نحن ضد أي شيء يسبب عدم الاستقرار. نحن ضد الاستفزاز".

يذكر أن الفلبين هي خامس أكبر دولة مصدرة إلى كوريا الشمالية حيث تمثل لوحات الدوائر المتكاملة وأجهزة الكمبيوتر 60% من صادراتها إلى بيونجيانج التي يمكنها استخدام هذه الأجهزة في تجاربها النووية والصاروخية.

كانت كوريا الشمالية قد أجرت اختبارا لقنبلة هيدروجينية في الأسبوع الماضي وأطلقت صاروخا باليستيا مر فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وكررت الفلبين دعوتها لكوريا الشمالية من أجل وقف تجاربها الصاروخية واستئناف المحادثات الرامية إلى تخفيف التوتر في شبه جزيرة كوريا في ظل القلق على حوالي 300 ألف فلبيني يعيشون ويعملون في اليابان وكوريا الجنوبية المجاورتين لكوريا الشمالية.

كانت المكسيك قد أبلغت سفير كوريا الشمالية لديها أمس الخميس بأنه "شخص غير مرغوب فيه" على خلفية التجربة النووية الأخيرة لبلاده.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رصد جسيمات إشعاعية في كوريا الجنوبية بعد تجربة بيونج يانج النووية

    أخبار

  • لافروف: الحديث عن قرار مجلس الأمن الجديد بشأن كوريا الشمالية سابق

    أخبار

  • الرئيس الصيني يطلب من ماكرون "تهدئة الوضع" في أزمة كوريا الشمالية

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة الحوار مع تركيا

    أخبار

إعلان

978f6a3e47.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً