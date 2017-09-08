"بوابة الوسط" الليبية: العثور على 13 جثة لمصريين جنوب طبرق

(مصراوي):

عثرت كتائب عسكرية تابعة لقيادة منطقة طبرق العسكرية، الجمعة، على جثث مهاجرين غير شرعيين مصريين عددهم 13 مهاجر بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط" الليبية.

وقال مصدر عسكري مطلع لـ"بوابة الوسط" الجمعة، إن دوريات عسكرية مكلفة من قبل آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء عمر المسماري، ومنها سرايا تابعة للكتائب 501 و 104 و 108 و 159 وعمر المختار تمشط المنطقة الممتدة بالقرب من واحة الجغبوب والتي عادة ما يتأخذها المهربين ممرا ً لهم.

وأضاف: "وردت معلومات مفادها بأن هناك عدد من الجثث بالقرب من منطقة الـ150 جنوب غرب واحة الجغبوب حيث توجهت السرآيا العسكرية للمكان المعلوم وبالفعل تم العثور على 13 جثة"

وأكد المصدر أن جثث المهاجرين غير الشرعيين "هي لمصريين من خلال الأوراق الشخصية والجوازات التي تم العثور عليها بحوزتهم حيث تم العثور على الجثث شبه متحللة، وذلك بعد أخذ العينات من قبل فريق الهلال الأحمر الليبي طبرق ومركز الخبرة القضائية والبحوث بطبرق لإبلاغ أهلهم وذويهم بذلك.

وأشار المصدر إلى أن الصحراء الممتدة بالقرب من الحدود المصرية وخاصة القريبة من واحة الجغبوب عادة ما تكون عبارة عن ممرات للمهاجرين غير الشرعيين والقوات المسلحة الليبية، لأن الصحراء الليبية كبيرة جدا ً وخاصة منطقة بحر الرمال العظيم والتي تقع جنوب واحة الجغبوب بحوالى 300 كلم.