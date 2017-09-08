استقرار حالة الضابط المصاب في مطاردة بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

شهد مستشفى أسيوط الجامعي، مساء الجمعة، حالة من الاستنفار فور وصول، النقيب أحمد عباس، معاون مباحث أول مركز شرطة أسيوط، مصابًا بطلقة نارية أسفل الحجاب الحاجز، والذي جرى إخضاعه على إثرها لعملية جراحية فورية.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى استقرار حالة الضابط ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة حتى تعافيه.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من اللواء أسعد الذكير، يفيد بإصابة الرائد أحمد عباس، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، ومخبرين اثنين، خلال حملة لضبط أحد المطلوبين بقرية المطيعة.

ووردت معلومات لمركز الشرطة تفيد تواجد المطلوب لدى أقاربه "عائلة العدل"، وفور مداهمة مكان تواجده، بادرهم المتهم الهارب، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، أدت إلى إصابة الضابط والمخبرين.

تحرّر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.