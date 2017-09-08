مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف بكفر الشيخ
مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف بكفر الشيخ
10:45 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
ارشيفية
كفر الشيخ - إسلام عمار:
لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بطلق ناري "فرد خرطوش" بالخطأ، أثناء مشاركته في حفل زفاف بمدينة سيدي سالم بكفر الشيخ.
تلقى مأمور مركز شرطة سيدي سالم، إشارة من الدكتور محمد هلال رميح، المدير الإداري المناوب، بمستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول المدعو "عصام سمير محمد حمدين" 25 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالرقبة "فرد خرطوش" أثناء مشاركته في حفل زفاف بمنطقة سوق السمك.
وبتوقيع الفحص الطبي عليه، تبين أن أسباب وفاته تهتك بشرايين الرقبة، نتيجة تلقيه الطلق الناري.
جرى إيداعه بمشرحة ذات المستشفى، تحت تصرف النيابة، فيما انتقلت قوات شرطة سيدي سالم، إلى المستشفى لمتابعة الحادث.
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