في أسيوط.. "مزارع" ذهب للأخذ بالثأر فكان مصيره القتل

أسيوط – أسامة صديق:

لقي مزارع حتفه أثناء محاولته للأخذ بالثأر في قرية مير بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بعد أن فاجأه خصومه بإطلاق النيران صوبه، فيما ألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين في الحادث.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "ى.ح" ٢٣ سنة، حاصل على مؤهل متوسط، وبحوزته بندقية آلية، لاتهامه بارتكاب واقعة قتل مزارع.

وبمواجهته أقر أمام ضباط المباحث بالواقعة، وأن السلاح المضبوط بحوزته المستخدم فيها.

كان "ا. ع. ع " 22 سنة، مزارع، تعرض لعدة طلقات نارية ما أدى إلى وفاته، وعُثر بجواره على بندقية آلية مثبت بها خزينة بداخلها، و20 طلقة لذات العيار، كما عثر على 4 خزائن بكل منها ٢٠ طلقة لذات العيار داخل "صديري" أسود اللون كان يرتديه المجني عليه، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وذلك حال توجه المجني عليه إلى منازل عائلة "حامد توني" لأخذ الثأر لسابقة مقتل شقيقه "م.ع.ع" إثر مشاجرة بين العائلتين في غضون العام الماضي، وباقترابه من منازلهم يرجح قيام "أ.ح.ت"، و"ى.ح.ت " ٢٣ سنة مؤهل متوسط من عائلة "حامد توني" بإطلاق الأعيرة النارية صوبه، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم الثاني، وجار تكثيف الجهود لضبط الأول.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.