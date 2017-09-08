«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة بدفع رباعي

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تعكف شركة "نيسان" على تصنيع سيارة كهربائية جديدة تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV”، والذي يلقى قبولًا واسعًا في العالم خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لموقع "iol"، فإن الشركة اليابانية العملاقة تنوي العمل على زيادة أعداد موديلاتها التي تنتمي للطراز الكهربائي والهجين في المستقبل القريب.

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وتنظر الشركة اليابانية إلى الإصدارات الكهربائية على أنها مستقبل الصناعة العريقة، لا سيما أن هناك توجها قويا للحفاظ على ما تبقى من قدرات البيئة النظيفة بشكل واضح لدى العديد من الأوساط الصناعية في العالم.