رغم قدراتها.. هذه السيارات لا يلتفت إليه أحد

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على مدار تاريخ طويل في صناعة السيارات، عرفت العديد من الإصدارات طريقها إلى الجمهور عن طريق ما تتمتع به من إمكانات خارقة، جعلتها تتربع على عرش القدرات الفنية للسيارات في زمانها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك العديد من الإصدارات التي صنعتها الشركات العالمية العملاقة كسرت تلك القاعدة، وفشلت في الحصول على الاهتمام الجماهيري رغم إمكاناتها العملاقة، ووفقًا لتقديرات "توب سبيد" هذه الإصدارات خير مثال..

فولكس فايتون

على الرغم من كونها استخدمت نفس المنصة "الشاسيه" الخاص بسيارة "بنتلي كونتنينتال" الرياضية الفاخرة، إلا أنها عانت فترات اضطراب واضح على مستوى السمعة، لم تمنحها قدرات الانتشار السريع.

مازدا MX-5

تتمتع السيارة بإمكانات واسعة كواحدة من الإصدارات الفاخرة للشركة اليابانية، إلا أنها سرعان ما انخفض بريقها في الجيل الثاني من السيارة الشهيرة.

فيراري كاليفورنيا

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واحدة من أقوى السيارات التي أنتجتها "فيراري"، حيث تتمتع بمحرك 4300 CC قادر على الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 4 ثوان، إلا أن ذلك لم يشفع لها من أجل تحقيق معدلات جيدة من الانتشار.

جاجوار F-Type

على الرغم من تمسك الشركة البريطانية بإنتاجها حتى الآن، إلا أن هناك اعترافًا ضمنيًا بعدم استطاعتها منافسة العديد من الإصدارات العالمية الأخرى، أو حتى تلك التي تنتجها "جاجوار" خلال الفترة الماضية.

شيفروليه SS

تتمتع بمحرك 6200 CC قادر على ضخ أكثر من 400 حصان، إلا أن كل تلك الإمكانات الفنية العملاقة لم تكن كافية لتحقيقها معدلات انتشار واسعة، وذلك وفق لتقديرات "توب سبد".