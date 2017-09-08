مصرع وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مدرس ونجله مصرعهما، فيما أصيبت زوجته و5 من أبنائهما، جراء انقلاب سيارتهم الملاكي بطريق المحيط الغربي مركز المنيا خلال توجههم للتنزه.

كان مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة الملاكي بطريق المحيط الغربي مركز المنيا، وسقوطها بترعة المحيط، ما أدى إلى مصرع "محمد ط ع" ٥٠ سنة، مدرس، ونجله "عبد الرحمن " ٨ سنوات، فيما أصيب كل من: زوجة الأول "حياة " ٣٥ سنة وأبناؤهما: "اسماء" ١٧ سنة، و"زينب" ١٦ سنة، و"عبد الله" ١٢ سنة، و"حسناء" ٩ سنوات، و"إبراهيم" 10 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية بقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، أن سالفي الذكر جاءوا لقضاء إجازة عيد الاضحى بمحافظة المنيا، وأن المتوفى الأول يعمل بالخارج، خرج بصحبة عائلته للتنزه بمدينة المنيا، فانقلبت السيارة وسقطت بترعة المحيط غرب المنيا .

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة الدكتور هاني إسحق شحاتة، لمعاينة جثتي المتوفيين والكشف على المصابين لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وأفاد شحاتة، في تقريره بوفاة الأول والثاني متأثرين بإصابتهما بكسر مضاعف بعظام وقاع الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ، وفشل في التنفس وليس بسبب الغرق، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، فيما تراوحت إصابات المصابين ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم،

جرى نقل جثتي المتوفيبن والمصابين الستة إلى المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.