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مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

10:24 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قُتل مساعد شرطة، اليوم الجمعة، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية الأشمونين بمركز ملوي، بجنوب المنيا، بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة، كما أصيب 3 أشخاص آخرين نُقلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعي

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بوقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء ومصابين بقرية الأشمونين بمركز ملوي.

انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "عبد الرحيم. م" 55 سنة، مساعد شرطة بالسياحة والآثار، إثر تلقيه طعنتين نافذتين بالصدر والبطن، وأصيب كل من "محمد-ص" 20 سنة، فلاح بطعنات بالكتف، و"محمد-ي" 50 سنة، فلاح، بجرح طعني بالبطن، وشخص ثالث.

وألقى الرائد محمد عارف معاون مباحث مركز ملوي، القبض على المتهمين، وهم "عبد اللطيف-ع" 20 سنه فلاح، وشقيقه سيد 20 سنة، حاصل على دبلوم، و"إبراهيم –ح" 22 سنة عامل، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في المشاجرة، وبندقية خرطوش بحوزة المتهم الأول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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