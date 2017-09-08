خبير اقتصادي: تعويم الجنيه حل المشكلات النقدية في مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مصطفى نمرة، الخبير الاقتصادي، إن إشادة شبكة «بلومبرج» الأمريكية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت بعد نجاح البنك المركزي في تلبية جميع طلبات المستوردين من الدولار، والقضاء على السوق السوداء، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، فضلًا عن عودة الثقة للشركات العالمية في تحويل الأرباح.

أضاف نمرة، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، اليوم الجمعة، أن «تعويم الجنيه» أدى إلى حل العديد من المشكلات النقدية في مصر، لافتًا إلى أن التضخم أكبر المشاكل الاقتصادية التي تُواجه الحكومة المصرية، موضحًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى الرقم الذي كان عليه قبل ثورة يناير، أي حوالي 36 مليار دولار.

شاهد أيضا

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا يجب علينا التوسع في رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.