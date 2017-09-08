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خبير اقتصادي: تعويم الجنيه حل المشكلات النقدية في مصر

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خبير اقتصادي: تعويم الجنيه حل المشكلات النقدية في مصر خبير اقتصادي: تعويم الجنيه حل المشكلات النقدية في مصر

التحرير

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قال مصطفى نمرة، الخبير الاقتصادي، إن إشادة «بلومبرج» الأمريكية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت بعد نجاح البنك المركزي في تلبية جميع طلبات المستوردين من الدولار، والقضاء على السوق السوداء، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، فضلًا عن عودة الثقة للشركات العالمية في تحويل الأرباح.

أضاف نمرة، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، اليوم الجمعة، أن «تعويم الجنيه» أدى إلى حل العديد من المشكلات النقدية في مصر، لافتًا إلى أن التضخم أكبر المشاكل الاقتصادية التي تُواجه المصرية، موضحًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى الرقم الذي كان عليه قبل ثورة يناير، أي حوالي 36 مليار دولار.

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أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا يجب علينا التوسع في رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض.

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التحرير

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