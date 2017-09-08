عضو «البحوث الإسلامية»: الأزهر سيرسل وفدا لمساعدة مسلمي الروهينجا

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قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف سيرسل وفدًا لمساعدة مسلمي الروهينجا في ميانمار، مشيرًا إلى أن المؤسسة اجتمعت بالقيادات البوذية في بورما لوقف أعمال العنف.

أضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، اليوم الجمعة، أن هناك خطة يعدها الأزهر؛ لتوعية الرأي العام، فيما يتعلق بتلك المنطقة في آسيا.

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وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر سيستقطب بعض العقلاء من بورما؛ لتقديم بعض الحلول، متابعًا: «مسلمو بورما يتعرضون لكل أنواع الإهانة وعمليات المطاردة مع تقاعس المجتمع الدولي والمنظمة الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي».