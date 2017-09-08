أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو «البحوث الإسلامية»: الأزهر سيرسل وفدا لمساعدة مسلمي الروهينجا

Google+ Print
عضو «البحوث الإسلامية»: الأزهر سيرسل وفدا لمساعدة مسلمي الروهينجا عضو «البحوث الإسلامية»: الأزهر سيرسل وفدا لمساعدة مسلمي الروهينجا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف سيرسل وفدًا لمساعدة مسلمي الروهينجا في ميانمار، مشيرًا إلى أن المؤسسة اجتمعت بالقيادات البوذية في بورما لوقف أعمال العنف.

أضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، اليوم الجمعة، أن هناك خطة يعدها الأزهر؛ لتوعية الرأي العام، فيما يتعلق بتلك المنطقة في آسيا.

شاهد أيضا

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر سيستقطب بعض العقلاء من بورما؛ لتقديم بعض الحلول، متابعًا: «مسلمو بورما يتعرضون لكل أنواع الإهانة وعمليات المطاردة مع تقاعس المجتمع الدولي والمنظمة الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين