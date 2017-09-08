بدلاء أيمية صياح في «ذا فويس»: «ممثلة» وأحد «أوسم» الرجال في العالم

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بعد إعلان الإعلامية اللبنانية إيميه صياح انسحابها من تقديم الموسم الجديد من برنامج "The Voice"، بدأ الجمهور يتساءل عمن يخلفها في تقديم البرنامج، حتى كشف مازن حايك، المتحدث الرسمي لمجموعة "MBC"، خلال مؤتمر صحفي، اختيار الإعلامية ناردين فرج والمذيع السعودي بدر آل زيدان لتلك المهمة.

ونرصد أبرز المعلومات عن الثنائي الجديد..

ناردين فرج

1- مصرية و متزوجة من رجل لبناني مصري ولديهما ابنتان مايا ودانا.

2- في 2007 كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال إذاعة "نجوم F.M"، حيث شاركت في تقديم البرنامج الصباحي "عيش صباحك"، ثم شاركت في إطلاق إذاعة "هيتس FM".

3- بدايتها في التليفزيون كانت على شاشة قناة "O TV"، فقدمت عام 2008 برنامجًا نسائيًا يهتم بكل ما يخص المرأة، وفي 2012 قدمت برنامجًا سياسيًا استضافت فيه المرشحين للرئاسة.

4- بدايتها مع مجموعة قنوات "MBC"، كانت من خلال الموسمين الثالث والرابع من برنامج "Arabs Got Talent Extra"، انتقلت بعدها لتشارك في تقديم برنامج "E T بالعربي".

5- اتجهت ناردين للتمثيل وكان أول عمل لها مشاركتها في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع النجمة يسرا والذي عرض في رمضان 2016.

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بدر آل زيدان

1- ولد في الرياض، وحصل على بكالوريوس في تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة من جامعة الملك عبدالعزيز.

2- صنف عام 2013 ضمن أكثر مائة رجل جذاب إلى جانب براد بيت و جورج كلونيمن قبل مجلة "بيبول" .

3- عام 2011 كانت أولى خطواته في الراديو من خلال إذاعة ميكس إف إم وكان من اول المتعاقدين و من الجيل الأول المؤسس لهذه الإذاعة حيث قدم برنامجا يوميا بعنوان ترانزيت بمشاركة زميلته دينا رضا.

4- بدأ عمله في إم بي سي بتقديم برنامج Subscribe الشبابي، وبعد تصوير حلقات عدّة منه، لفت نظر المنتجين في المحطة، فطلبوا منه السفر إلى ماليزيا لتقديم برنامج "المصيدة" في نهاية عام 2013.

5- في أكتوبر 2016 قام بحلق شعره على الهواء مباشرة امام الكاميرا في برنامج صباح الخير يا عرب،وذلك كنوع من المساهمة في حملة التوعية للكشف عن مرض سرطان الثدي وسرد بدر خلال قيامه بحلاقة شعره قصته مع والدته في فترة اصابتها بالمرض وشفائها.