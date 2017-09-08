«موقف محرج» على الهواء وقصة زواجه.. أبرز لقطات حلقة «الشاذلي» مع حازم إمام

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حل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، رفقة أحمد حسام ميدو، حيث تحدث عن حياته الشخصية ومشواره الكروي الحافل.. ونرصد أبرز تصريحاته في الحلقة خلال التقرير التالي

لقائه الأول مع «ميدو»

روى حازم إمام بداية معرفته بـ"ميدو" المدير الفني الحالي لوادي دجلة، وقال "كنا في معسكر للمنتخب مع محمود الجوهري وكان من الطبيعي أن يحضر اللاعب صديق له أو أحد أقاربه فوجدت معنا شاباً يقوم بتغير ملابسه بجواري ولم أكن أعرفه وفور انتهائه من تبديل ملابسه انطلق إلى ملعب المران وأخذ يصوّب تجاه المرمى".

وتابع: "في العادي أن تنادي اللاعبين الصغار أو الأحدث في المنتخب اللاعبين الكبار بـ(كابتن)، لكن ميدو لم يفعل ذلك بل كان يُنادينا باسمنا ونحن أكبر منه سناً وكان يلتحم معنا وكأنه يعرفنا منذ 20 عاماً.. ولم أكن سعيداً في البداية بتلك التصرفات".

«موقف محرج»

تعرض "إمام" لموقف محرج على الهواء خلال تواجده في البرنامج، بعدما غازلته إحدي الفتيات قائلة: "أنا نفسي أسمع منك كلمة فيها حرف الـ(ر) لأني بحب أسمعها منك"، ولم يستطع إمام الرد عليها بسبب إحراجه.

قصة زواجه

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كشف أيضًا عن طريقه تعارفه على زوجته من خلال نشاطها في الجمعيات الخيرية، قائلًا: "عرفتها عن طريق الحاجات اللي كانت بتعملها مع الجامعة والمنظمات الخيرية للأيتام وغيرها، وتقدمت لخطبتها واستمرت الخطوبة 6 أشهر ثم تم الزواج"، مشيرًا إلى أن عائلتها لا تهتم بالكرة، ووالدها رجل صناعة وعمتها كانت تقيم في ألمانيا .

واختتم: "حمايا كان بيقول لأخته إن حازم إمام اتقدم وكده، فقالت له: والله حلو عنده مصنع كورة".

موقف طريف مع «ميدو»

فاجأت الإعلامية منى الشاذلي حازم إمام بإذاعة مقطع فيديو يجمعه بالمدير الفني لوادي دجلة، أحمد حسام ميدو، أثناء تحليله لإحدى المباريات خارج البلاد، حيث مرت مجموعة من الفتيات الحسناوات من خلف الكاميرا، وحدق ميدو فيهن طويلًا، ثم دخل في موجة ضحك ما دفع حازم إمام إلى مطالبته بالانتباه معه.



وأشار "ميدو" ، خلال الحلقة إلى إن فرق السن بينه وبين "ميدو" يصل إلي 8 سنوات رغم الصداقة الرائعة التى تربطه به.

حازم إمام يستعرض عيوب «ميدو»

وصف حازم إمام صديقه "ميدو"، بأنه شخص متسرع وكثير المعارك ولكنه "رجل"، مشددًا على أنه يبقف إلى جواره دائمًا، فيما قال ميدو إن صديقه يعي أنه يريده دائمًا أن يظل فى أمان.