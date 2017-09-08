شعبة المعادن: كوريا الشمالية سبب ارتفاع أسعار الذهب

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قال نادي نجيب، سكرتير شعبة المعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب سببه تهديدات كوريا الشمالية، التي قد تُؤثر على حالة السلم في العالم، لذلك يلجأ الأشخاص للذهب كملاذ آمن للحفاظ على مدخراتهم، حال نشوب حرب.

أضاف نجيب، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، اليوم الجمعة، أن حركة البيع في الذهب حاليًا رائجة رغم ارتفاع الأسعار؛ لأن الأشخاص يتهافتون على الشراء كونهم يتوقعون أن الأسعار سترتفع أكثر.

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وأوضح أنه في حالة استقرار الأوضاع في العالم بأكمله، وإنهاء حالة التوتر المتصاعدة حاليًا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، فمن المؤكد أن تنخفض أسعار الذهب.