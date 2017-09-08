الخارجية اليمنية تعلن إحباط مخطط حوثي لبيع ممتلكات للدولة في الخارج

صنعاء - (دب أ)

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الجمعة، أنها أحبطت مخططا لجماعة أنصار الله الحوثية وحلفائها من حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لبيع ممتلكات للدولة في الخارج.

وأفاد موقع وزارة الخارجية اليمنية، نقلا عن مصادر خاصة لم يسمها أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، تمكن من إحباط مخطط من قوى الانقلاب( الحوثي وصالح) لبيع ما تبقى للدولة من ممتلكات في الخارج ".

وأضافت المصادر أن" الوزير المخلافي أصدر تعميما لكل السفارات وبعثات اليمن في الخارج بالتصدي للمخطط والعمل على إحباط المؤامرة".

وكشفت المصادر ذاتها أن وزير خارجية حكومة الحوثيين وصالح، هــشـام شرف "الذي ينتحل صفة الخارجية، قام بعمل توكيلات لجماعات وسماسرة إيرانيين ولبنانيين في عدة عواصم في دول العالم لبيع ممتلكات الجمهورية اليمنية في الخارج"، حسب الموقع نفسه.

وقالت المصادر إن" وثائق الممتلكات موجودة لدى الانقلابيين(الحوثيون وحلفاؤهم) في وزارة الخارجية بصنعاء و أنها تخوِّل السماسرة في البيع".

وأوضحت المصادر أن "الحملة التي استهدفت مؤخرا المخلافي، كان الهدف منها تمرير هذا المخطط، بعد الاستيلاء على الوثائق الأصلية، و تورطت فيها بعض الجهات المحسوبة على السلطات الشرعية، وهي محاولة لاستكمال بيع ممتلكات الدولة في الخارج التي كان يقوم بها سابقا، الرئيس السابق علي عبد الله صالح".

وأشارت المصادر إلى أن صالح قام "ببيع ما يزيد عن نصف ممتلكات الدولة في الخارج منذ تحقيق الوحدة في عام 1990".

وقبل أيام، تداولت مواقع يمنية إخبارية أنباء مفادها أن الحكومة المعترف بها دوليا قررت بيع منزل السفير اليمني في لندن، غير أن الخارجية اليمنية نفت بعد ساعات تلك المزاعم.