سكرتير عام الغربية: أحلنا 88 مسؤولا إلى النيابة

التحرير

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قال اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، إن 88 مسؤولا بمختلف القطاعات تمت إحالتهم إلى النيابة العامة والإدارية خلال العام الماضي.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الجمعة، أن 85 مسؤولا تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية في مخالفات إدارية، و3 آخرين إلى النيابة العامة في مخالفات مالية، منوها إلى أنهم جميعها ليسوا في واقعة واحدة، وإنما في وقائع متعددة على مدار عام كامل.

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وأضاف سكرتير عام المحافظة: «نتصدى للفساد بكل قوة، ولا نسمح بإهدار المال العام، أو ارتكاب أي مخالفات تضر بالصالح العام، ومصلحة المواطنين»، مشددا على محاسبة أي مقصر في عمله.