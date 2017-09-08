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ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية في أسيوط

10:09 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة وسط الصعيد فرع أسيوط، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، اليوم الجمعة، القبض على مزارع يدير ورشة تصنيع وتصليح الأسلحة النارية غير المرخصة.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط المباحث من القبض على "م.م.ر.ح" 29 سنة، مزارع ومقيم بقرية مير بمركز القوصية "سبق اتهامه في قضية إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص" بناءً على معلومات مسبقة، وإذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وما يحوزه من أسلحة وذخائر غير مرخصة وأدوات تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وبتفتيش شخص ومسكن المتهم المذكور، جرى ضبط فردين خرطوش محلي الصنع، ويد تعمير خاصة ببندقية آلية، وكتلة ترباس، وصاروخ كهربائي، ومقبض خشبي لبندقية آلية، ودبشك بلاستيك لبندقية خرطوش، وأسطوانتي صاروخ كهربائي مقبض طبنجة، وحربي لبندقية آلية، و2 قطعة حديدية مختلفتي الأحجام، و3 طلقات خرطوش وبعض العدد والأدوات المستخدمة في إصلاح الأسلحة النارية.

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، اعترف أمام ضباط المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد تصليح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، والأسلحة المضبوطة بقصد إصلاحها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرّر محضر الضبط اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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