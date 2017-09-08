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فى بيان رسمي.. اتحاد الكرة يرد على شكوى الأهلي

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فى بيان رسمي.. اتحاد الكرة يرد على شكوى الأهلي فى بيان رسمي.. اتحاد الكرة يرد على شكوى الأهلي

التحرير

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أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بيان رسمى له منذ قليل، ردًا على اعتراض الأهلي على قرار الإتحاد بقيد 3 لاعبين أجانب بقائمة المباريات من الـ4 المقيدين في قائمة الفريق.

وجاء بيات اتحاد الكرة موضحًا الأتى :

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع قراراته التي تنظم مسابقاته المحلية والضوابط التي تحكم عملية قيد اللاعبين ترتكز على مبدأين ثابتين هما مصلحة كرة القدم المصرية فنيا ومصلحة الأندية المصرية فنيًا وماليًا.

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وعلى هذا الأساس لم يمانع الاتحاد المصري المطلب الجماعي لرؤساء أندية القسم الأول لمسابقة الدوري العام لدى اجتماعهم مع اتحاد اللعبة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين بدلا من ثلاثة ، وذلك حفاظا على ما تم صرفه من جانب الأندية في هذه التعاقدات، وعلى أن تبقى شروط المسابقة بالسماح لثلاثة منهم بالاشتراك في المباراة الواحدة قائمة.

وهذا هو القرار الذي صدر بموافقة جميع رؤساء الأندية وفي مقدمتهم رئيسا ناديي الأهلي والزمالك ، ومن ثم جاء الخطاب المرسل من الاتحاد إلى الأندية في ختام فترة القيد تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه مع رؤساء الأندية في هذا الشأن ، وليس اشعارا جديدا بتعديلات جديدة.

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يعلن هذا التوضيح يرجو من جميع الأندية التركيز الفني في مسيرتها مع مسابقة الدوري في موسمها الجديد ، لما في ذلك من مردود إيجابي سينعكس بمشيئة الله على الكرة المصرية بارتفاع مستوى المسابقة ، وعلى الوطني الأول وهو على أعتاب أصعب مراحل مشواره نحو تحقيق حلم الشعب المصري كله بالتأهل إلى نهائيات ، متمنيا لجميع الأندية التوفيق والنجاح خلال الموسم الجديد .

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التحرير

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