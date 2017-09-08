اتحاد الكرة يوضح.. هل يتولي حسام حسن مسئولية منتخب مصر؟

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أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري مدرب رائع ومميز للغاية ولا خلاف عليه ردًا على سؤال حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة ميجا إف إم إن اتحاد الكرة لايفكر في اقالة كوبر الأن أو حتي مستقبلاً اذا استمر على حالة النجاح والأرقام الرائعة التي يحققها ونجح في التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

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وأضاف عبد الفتاح " لاتوجد نية أو تفكير في تغيير كوبر وأي مدرب سيأتي محله في هذه المرحلة لن ينجح مهما كان اسمه لانه سيكون مطالب بتغيير طرق اللعب وإحداث تغيير كبير في المنتخب وسيكون معرض للسقوط والفشل بهذا الشكل لذلك فأن كل الطرق والعقل والمنطق تؤيد الإبقاء علي كوبر الذي هناك حالة وحيدة لإقالته وهي عدم التأهل الى كأس العالم.