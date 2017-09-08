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المقاولون يقسو على الرجاء بـ«ثلاثية» في افتتاحية الدوري

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المقاولون يقسو على الرجاء بـ«ثلاثية» في افتتاحية الدوري المقاولون يقسو على الرجاء بـ«ثلاثية» في افتتاحية الدوري

التحرير

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انتهت ثانى مباريات الجولة الأولى، والتى جمعت بين فريقي المقاولون العرب والرجاء، بثلاثية نظيفة لصالح أبناء الجبل الأصفر، فى إطار منافسات الأسبوع الاول للدورى العام.

وجاء هدف المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الـ3 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد على ، قبل أن يعزز زميله شكري نجيب تقدم فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة الـ20، وأحرز محمد فارق ثالث أهداف المباراة فى الدقيقة الـ45، ليحصد المقاولون أول ثلاث نقاط فى مشواره بمسابقة الدورى العام.

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وبتلك النتيجة يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب الدورى مؤقتًا برصيد 3 نقاط، بينما يحصد الرجاء الهزيمة الأولى له بالدورى هذا الموسم.

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التحرير

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