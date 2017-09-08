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«ميدو» مهاجمًا معلق مباراة بتروجيت والداخلية: «مال أم المشاهد بالمعلومة دى»

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«ميدو» مهاجمًا معلق مباراة بتروجيت والداخلية: «مال أم المشاهد بالمعلومة دى» «ميدو» مهاجمًا معلق مباراة بتروجيت والداخلية: «مال أم المشاهد بالمعلومة دى»

التحرير

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سخر أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من حكم مباراة بتروجيت والداخلية، والتى أقيمت اليوم على ملعب الشرطة ضمن منافسات الأسبوع الاول من عمر مسابقة الدورى العام.

ونشر «ميدو» تويته له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة «توتير» هاجم فيها، معلق المباراة بعد خروجه عن أحداث المباراة قائلاً:-" أول غرائب الدوري إن المعلق بيقول إن "الحكم عنده محمد ورزق بمالك الأسبوع الماضي"!! مال ام المشاهد بالمعلومه دي؟؟".

ويذكر أن الدورى المصرى شهد أولى جولاته اليوم، بمواجهتى الداخلية وبتروجيت والتى سجلت أول تعادل للموسم لهذا العام.

 

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التحرير

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