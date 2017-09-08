رفع أسعار تذاكر دخول الأماكن الأثرية لغير المصريين بنسبة 50%

الأقصر - محمد محروس ومحمد زكريا :

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، زيادة سعر تذاكر دخول الأماكن الأثرية لغير المصريين، بدءًا من أول نوفمبر المقبل، بنسبة 50% تقريبًا.

وأشار وزير الآثار، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى محافظة الأقصر، للإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية جديدة، إلى خفض سعر تذكرة دخول المصريين لمقبرتي سيتي الأول والملكة نفرتاري، ليصبح سعر التذكرة 1000 جنيه، والطلاب 500 جنيه، مؤكدًا أنه منذ نوفمبر الماضي حتى سبتمبر الجاري، زار نحو 7500 شخصًا مقبرة نفرتاري، و5200 مقبرة سيتي الأول، مما أدر أكثر من 12 مليون جنيه.

يذكر أن زيارة وزير الآثار للأقصر، تأتي على هامش الاحتفالية التي تشهدها المحافظة، غدًا السبت، لكشف الستار عن مقبرة أثرية جديدة بمنطقة دراع أبو النجا بجبل القرنة، غربي المحافظة.