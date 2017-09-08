أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"بوابة الوسط" الليبة: العثور على 13 جثة لمصريين جنوب طبرق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"بوابة الوسط" الليبة: العثور على 13 جثة لمصريين جنوب طبرق

10:07 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

جثث مهاجرين بالقرب من طبرق

(مصراوي):

عثرت كتائب عسكرية تابعة لقيادة منطقة طبرق العسكرية، الجمعة، على جثث مهاجرين غير شرعيين مصريين عددهم 13 مهاجر بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط" الليبية.

وقال مصدر عسكري مطلع لـ"بوابة الوسط" الجمعة، إن دوريات عسكرية مكلفة من قبل آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء عمر المسماري، ومنها سرايا تابعة للكتائب 501 و 104 و 108 و 159 وعمر المختار تمشط المنطقة الممتدة بالقرب من واحة الجغبوب والتي عادة ما يتأخذها المهربين ممرا ً لهم.

وأضاف: "وردت معلومات مفادها بأن هناك عدد من الجثث بالقرب من منطقة الـ150 جنوب غرب واحة الجغبوب حيث توجهت السرآيا العسكرية للمكان المعلوم وبالفعل تم العثور على 13 جثة"

وأكد المصدر أن جثث المهاجرين غير الشرعيين "هي لمصريين من خلال الأوراق الشخصية والجوازات التي تم العثور عليها بحوزتهم حيث تم العثور على الجثث شبه متحللة، وذلك بعد أخذ العينات من قبل فريق الهلال الأحمر الليبي طبرق ومركز الخبرة القضائية والبحوث بطبرق لإبلاغ أهلهم وذويهم بذلك.

وأشار المصدر إلى أن الصحراء الممتدة بالقرب من الحدود المصرية وخاصة القريبة من واحة الجغبوب عادة ما تكون عبارة عن ممرات للمهاجرين غير الشرعيين والقوات المسلحة الليبية، لأن الصحراء الليبية كبيرة جدا ً وخاصة منطقة بحر الرمال العظيم والتي تقع جنوب واحة الجغبوب بحوالى 300 كلم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المفوض السامي لحقوق الإنسان: إعادة المهاجرين إلى ليبيا "انتهاك للقانون

    أخبار

  • نائب وزير الخارجية يرأس وفد فى اجتماع أفريقي رفيع المستوى حول

    أخبار

  • السراج: الانتخابات خيار مستبعد في الوقت الحالي

    أخبار

  • السودان يشارك في اجتماع أفريقي حول ليبيا السبت المقبل

    أخبار

إعلان

e00903bc0e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين