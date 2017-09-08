حماس ترعى حفل زفاف جماعي لـ 200 عريس وعروس في قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

غمرت السعادة 200 عريس وعروس تم زفافهم اليوم الجمعة في حفل زفاف جماعي في جنوب قطاع غزة.

ورعت حركة "حماس" الإسلامية الحفل وسط أجواء احتفالية ذات طابع إسلامي محافظ عبر الفصل بين العرسان وارتداء العرائس عباءات سوداء.

وتخلل الحفل فقرات فنية وتراثية وسط أجواء من الفرحة والسرور بحضور مئات المدعوين من أهالي العرسان وقيادات من حماس وفصائل أخرى.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية أن الحفل تعبير عن الوفاء التكافل والتضامن، ورسالة للأمتين العربية والإسلامية بأن أهل فلسطين يستحقون أن تقدموا لهم يد العون والمساعدة.

وشدد الحية على تمسك الشعب الفلسطيني ب"خيار الصمود وأن يشكل الخندق الأول في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه"، داعيا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقدمت عدة مؤسسات محلية هدايا بينها مبالغ نقدية للعرسان في الحفل.