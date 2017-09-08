سلطان يطالب المواطنين بالابتعاد عن مكان «انفجار مخزن الإسكندرية»

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أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بالتحقيق فى واقعة انفجار مخزن أسفل أحد العقارات بشارع محمد نجيب شرق المدينة، وذلك نتيجة تسرب الغاز بالمخزن.

واندلع حريق في المخزن المشار إليه، مما أسفر عن إصابة حارس العقار وزوجته، واللذين تم نقلهما على الفور إلى مستشفى شرق الإسكندرية، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهام، وجارٍ نقلهما إلى مستشفى الميرى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأدى الحادث لحدوث بعض التلفيات بمدخل المخزن والعقار، ولم يتم الانتهاء من حصر جميع الخسائر.

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وكلف المحافظ في بيان له اليوم الجمعة كافة الجهات المعنية من الحي والصحة والحماية المدنية والمرافق من الكهرباء والغاز والمياه وكافة الجهات المختصة للتعامل مع الحادث.

وأهاب سلطان المواطنين بضرورة الابتعاد عن مكان الحادث، ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة لحماية أرواح المواطنين تحسبًا لأي تداعيات أخرى.

