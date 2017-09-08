"المعلمين" تحسم رفع الحراسة القضائية غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد نقابة المهن التعليمية غدًا السبت، الموافق في الحادية عشر صباحاً جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إعلان إنهاء الحراسة القضائية على النقابة والدعوة لإجراء انتخابات تحت إشراف قضائي.

وذكر بيان أصدرته النقابة، الجمعة، أنه من المنتظر أن يحضر أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على القرار تحت إشراف عدد من القضاة والمستشارين وبحضور الحارس القضائي وموافقته على عقد الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال.

ويقارب عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية مليوني معلم ما بين أعضاء في الخدمة وعلى المعاش وتتبعها 53 نقابة فرعية و315 لجنة نقابية منتشرة داخل محافظات ومراكز الجمهورية لخدمة المعلمين وتبني قضاياهم.