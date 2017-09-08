قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف مدفعي للجيش اليمني جنوبي البلاد

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، جراء قصف مدفعي، في محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وأفاد موقع (26 سبتمر نت) الناطق باسم الجيش اليمني، نقلا عن مصادر ميدانية إن" قوات الجيش الوطني( الموالية لهادي) استهدفت بالمدفعية مواقع المليشيا الانقلابية ( مسلحو الحوثي وحلفاؤهم)، في المواقع الواقعة غربي منطقة كرش بمحافظة لحج، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأخيرين، وتدمير آلية عسكرية لهم، من دون ذكر رقم محدد لحصيلة القتلى والجرحى.

وذكرت المصادر أن " اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي في المنطقة ذاتها، بعد أن حاول الحوثيون التسلل لموقع الجيش".

وتحدثت المصادر أن " قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال محاولة التسلل، وأجبرت العناصر المنفذة لها على التراجع والفرار".

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن صاروخا من طراز "كاتيوشا" أطلقه مسلحو الحوثي، وسقط على أحد منازل المواطنين في قرية شرار بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، ما أسفر عن جرح طفلين بجراح خطيرة.

وتشهد عدة محافظات يمنية منذ حوالي عامين ونصف مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لهادي المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وحوالي مليوني نازح.