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محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح الناطق باسم حزب موال للأكراد

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مصراوي Masrawy

محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح الناطق باسم حزب موال للأكراد

09:36 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح الناطق باسم حزب موال للأكراد

اسطنبول - (د ب أ)

قضت محكمة تركية ،اليوم الجمعة، بإطلاق سراح عضو برلماني معارض كان محتجزا قيد المحاكمة لمدة سبعة أشهر، حيث كان يعمل سابقا كمتحدث باسم الحزب الموالي للأكراد الرئيسي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "أناضول" التركية للأنباء.

وسيمثل النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ايهان بلجين، للمحاكمة حيث يواجه تهما عديدة من بينها، انتماؤه إلى منظمة إرهابية.

وتزعم أن حزب الشعوب الديمقراطي فرع تابع لحزب العمال الكردستاني المسلح، التي تصفه الحكومة التركية جماعة إرهابية محظورة.

وحزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان.

ويقبع خلف القضبان تسعة برلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي من بينهم عضوة تم إبطال عضويتها في المجلس التشريعي. ومن بينهم صلاح الدين دميرتاش رئيس الحزب والمسجون منذ نوفمبر.

وهناك الآلاف من أعضاء الحزب في السجن. في حين فر نائبان عن الحزب في البرلمان إلى الخارج.

ويتهم معارضون الرئيس رجب طيب أردوغان بشن حملة أمنية صارمة على معارضيه وتتصاعد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة من جانب فصيل عسكري العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال حوالي 50 ألف شخص على صلة بمحاولة الانقلاب. وخسر نحو 150 ألفا وظائفهم وتمت مصادرة شركات خاصة.

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