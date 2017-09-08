"العناني": 70 بعثة أثرية ستعمل في الأقصر الموسم المقبل

الأقصر - محمد محروس ومحمد زكريا :

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار: "إن الموسم المقبل سيعمل في البحث والتنقيب وترميم الآثار بالأقصر ما يقرب من 70 بعثة أجنبية، وذلك بالبرين الشرقي والغربي، ومناطق أرمنت، والمدامود، والطود، مشيرًا إلى أن الحفائر الأثرية بالأقصر توقفت منذ 14 فبراير 2012، وعادت للعمل مجددًا العام الماضي".

جاء ذلك خلال تفقده لطريق الكباش الفرعوني، مساء اليوم الجمعة، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور مصطفي وزيري مدير عام آثار الأقصر، ووفد من وزارة الآثار، وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، وذلك للوقوف على العمل بالطريق، مؤكدًا أنه سيغير خريطة السياحة في الأقصر ومصر كلها.

بذكر أن زيارة وزير الآثار للأقصر، تأتي على هامش الاحتفالية التي تشهدها المحافظة، غداً السبت، لكشف الستار عن مقبرة أثرية جديدة بمنطقة دراع أبو النجا بجبل القرنة، غربي المحافظة.