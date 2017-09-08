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وزير الآثار: تطوير طريق الكباش سيغير خريطة الأقصر السياحية

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وزير الآثار: تطوير طريق الكباش سيغير خريطة الأقصر السياحية وزير الآثار: تطوير طريق الكباش سيغير خريطة الأقصر السياحية

التحرير

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أجرى الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، جولة في محافظة الأقصر رفقة المحافظ محمد بدر، وعدد من قيادات قطاع الآثار بالأقصر، حيث تفقد طريق الكباش الأثري، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، للوقوف على آخر الأعمال التي تجرى به.

وأكد العناني، أن طريق الكباش من بين أروع "الطرق" التاريخية في العالم وسيغير، مشيرا إلى أنه مشروع تطويره مهم وسيغير خريطة الأقصر السياحية، ونوه بأنه من المقرر عمل تاندات على جانبيه لإمكانية سير السياح أثناء فترة النهار دون الخوف من ارتفاع درجات الشمس.

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وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، أن الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، تقوم بأعمالها في تعلية الأسوار المحيطة بطريق الكباش بالطوب اللبن، كما أشار إلى أن الإدارة تسلمت الموقع منذ 10 أيام، ويجرى التنسيق معها للانتهاء من أعمال التطوير.

وفي سياق متصل، كشف "وزيري"، أنه من المقرر الانتهاء من ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، وإقامته أمام واجهة معبد الأقصر، خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر، موضحًا أنه تم بالفعل البدء في ترميم التمثال منذ الأسبوع الماضي، وتجميع 50% من أجزائه التي عثر عليها، مؤكدًا صعوبة العمل به خلاف التمثال الذي تم تركيبه في إبريل الماضي.
 
وأكد وزيري أن التمثال الجديد سيكون أفضل بكثير، نظرًا لوجود الرأس سليمة تمامًا بخلاف الآخر الذي وجد عدة كسور برأسه، لافتًا إلى أن ارتفاعه يصل إلى 12 مترًا، ويزن 65 طنًا.

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التحرير

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