شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا غدًا للمشاركة في مؤتمر حول السلام العالمي

كتب- محمود مصطفى:

يتوجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، غدًا السبت، إلى مدينة مونستر بألمانيا، للمشاركة في مؤتمر "طرق السلام"، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ سبتمبر الجاري.

وكان الإمام الأكبر قد تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان "طرق السلام"؛ لبحث طرق السلام والتعايش السلمي المشترك بين أتباع الأديان والثقافات.

ومن المقرر أن تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فاعليات المؤتمر مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر.