مصرع طفلين وإصابة والديهما في حادث بطريق "رأس غارب - الزعفرانة"

الغردقة (أ. ش. أ):

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب والداهما، اليوم الجمعة، في حادث مروري بطريق "رأس غارب - الزعفرانة".

جرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

كان مدير عام الإسعاف بالبحر الأحمر، الدكتور بدوي سعيد، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة بالكيلو 60 طريق "رأس غارب/ الزعفرانة"، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة والديهما، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.