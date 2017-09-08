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بانسيه يصل القاهرة ليدعم المصري قبل مواجهة «دجلة»

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بانسيه يصل القاهرة ليدعم المصري قبل مواجهة «دجلة» بانسيه يصل القاهرة ليدعم المصري قبل مواجهة «دجلة»

التحرير

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وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعد رحلة طيران طويلة من العاصمة البوركينابية واجادوجو.

وكان في استقباله أحد إداريي النادي والذي اصطحبه على الفور إلى برج العرب للانتظام في المعسكر المغلق للفريق المقام استعدادًا لمباراة الفريق الافتتاحية ببطولة الدوري العام موسم 2018/2017 والتي تجمعه بنظيره وادي دجلة والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد على الجيش ببرج العرب.

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كان بانسيه قد خاض خلال الأسبوع الماضي مع منتخب بوركينا فاسو مباراتيه أمام السنغال بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات ، حيث شارك كبديل في المباراة الأولى التي أقيمت السبت الماضي بالسنغال وانتهت بالتعادل السلبي فيما شارك بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الثالثة والسبعين في المباراة الثانية التي أقيمت الثلاثاء ببوركينا فاسو وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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التحرير

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