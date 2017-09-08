مفاجأة بالقليوبية.. مدرسة ابتدائي تضم 28 طالبًا و31 مدرسًا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اكتشفت لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة عادل عطية مدير التعليم العام، خلال حملة رقابية على عدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، وجود مدرسة ابتدائية بقرية بتمدة ببنها، بها 28 طالبًا فقط، مقسمين إلى: طالب بالصف الأول الابتدائي، و3 طلاب بالصف الثاني، و5 طلاب في الصف الثالث، و9 بالصف الرابع، وعدم وجود طلاب بالصف الخامس، و10 طلاب بالصف السادس، بينما بلغ تعداد المدرسين 31 مدرسًا.

من جانبه، قرر طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إحالة مسئولي المدرسة المذكورة للتحقيق، كما تقرر إعادة توزيع الطلاب بالمدارس المجاورة على الفصول الدراسية داخل المدرسة، للقضاء على مشكلة الكثافات التي تعاني منها مدارس المحافظة.