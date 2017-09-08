"الدفاع الروسية": هزيمة "داعش" في سوريا فضحت زيف الموقف الغربي

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هزيمة إرهابيي "داعش" على يد القوات الحكومية السورية أظهرت زيف مساعي الدول الأوروبية بشأن تقديم المساعدات الحقيقية إلى سكان سوريا المنكوب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف - في بيان، الجمعة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إن الوضع الإنساني على الأرض وفي المناطق السورية الخاضعة للسيطرة الكاملة للإرهابيين يثير قلق وتوتر باريس ولندن"، مشيرا إلى أن الصمت يعم وسائل الإعلام الغربية فور تحرير تلك المناطق من المسلحين.

وأضاف: "أن الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي لم يتلقيا أي اقتراح من دول غربية أو منظمات دولية بإرسال مساعدات إنسانية إلى دير الزور بعد فك الحصار عنها الأسبوع الجاري".

وأوضح كوناشينكوف أن مثل هذا التقاعس من قبل الساسة الأوروبيين وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية، الذين يتحدثون علنا عن التعاطف والرحمة مع ضحايا الحروب، يصب في مصلحة مسلحي (داعش) فقط، وأشار أن السوريين الآن في أمس الحاجة إلى أغذية وأدوية ومستلزمات أولية حقيقية وليس إلى أقوال وعواطف فارغة.