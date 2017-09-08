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وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي

08:57 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي

وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح ونظيره ال

واشنطن - (أ ش أ):

عقد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب، الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي جلسة مباحثات ثنائية في واشنطن، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك اللقاء يأتي في إطار انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب الشيخ صباح الخالد بمتانة التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، معربا عن تمنياته بترجمة تطلعات وطموح قيادتي وشعبي البلدين من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن ذلك الأمر تم التأكيد عليه خلال لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد أثناء الزيارة الرسمية له إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس والتي تزامنت مع عقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي.

وبدوره، أشاد تيلرسون، خلال اللقاء، بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها أمير الكويت إلى واشنطن مجددا التأكيد على التزام بلاده بأمن وسلامة الكويت.

وأثنى على المستوى المميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة مع دولة الكويت، مشيدا كذلك بالشراكة المتينة بين البلدين في كافة المجالات.

كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة آخرتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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