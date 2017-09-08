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وزير القوى العاملة: تطوير شركات قطاع الأعمال أولوية لدى الدولة

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وزير القوى العاملة: تطوير شركات قطاع الأعمال أولوية لدى الدولة وزير القوى العاملة: تطوير شركات قطاع الأعمال أولوية لدى الدولة

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال يحتل أولوية كبيرة لدى القيادة السياسية، لافتًا إلى أنها قلاع صناعية تعرضت لفترة إهمال طويلة، حتى وصل وضعها إلى حال لا يُرضي الدولة المصرية.

أضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أنه عقد اجتماعًا اليوم الجمعة، مع وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف محمود الشرقاوي، لبحث إعادة هيكلة شركات القطاع، ما يُضفي على الصناعة والناتج المحلي.

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أوضح أن ملف تدريب العمالة المصرية كان ضمن أهم الملفات المطروحة، لافتًا إلى أنهم يعملون على إعادة مصانع الغزل والنسيج لوضعها السابق، حتى تكون قلعة من قلاع الصناعة في والشرق الأوسط كما كانت.

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التحرير

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