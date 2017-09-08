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المناورات الأمريكية بأوكرانيا تٌحدث أزمة سياسية في مولودافيا

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مصراوي Masrawy

المناورات الأمريكية بأوكرانيا تٌحدث أزمة سياسية في مولودافيا

08:22 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

المناورات الأمريكية بأوكرانيا تٌحدث أزمة سياسية في مولودافيا

مناورات

(كيشيناو):

اتهم الرئيس المولدافي حكومة بلاده بتحديه بعد إرسالها قوات للمشاركة في المناورات الأمريكية في أوكرانيا، وتعهد معاقبة المسؤولين عن ذلك، في أخر الأزمات السياسية التي تضرب الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال الرئيس ايجور دودون إن 57 جنديا غادروا، الخميس، للمشاركة في تدريبات "رابيد ترايدنت" التي يقودها الجيش الامريكي في اوروبا، في تحد لمرسوم رئاسي يحظر المشاركة في تدريبات عسكرية خارج البلاد.

وأضاف دودون بغضب واضح في مؤتمر صحافي "لو كنا في بلد رئاسي، فإن رئيس الوزراء كان سيغادر منصبه مساء الخميس"، وتابع "سنتعامل مع الامر، لن انسى ذلك".

وارسل الجنود إلى اوكرانيا رغم إعلان دودون، الثلاثاء، إلغاء مشاركة بلاده في التدريبات، ما يوضح الانقسام السياسي في البلاد.

وكتب دودون حينها على موقع "فيسبوك": "ان مشاركة جنود مولدافيين في مناورات عسكرية في الخارج ليست مقبولة".

ويصر حلف الشمال الاطلسي أن المناورات الجارية يجريها الجيش الاميركي في اوروبا وليست تدريباته.

وقال دودون، الجمعة: "للمرة الاولى تعطي اوامر للقوات المسلحة متحدية اوامر قائدها العام. هذا غير مقبول".

وكان دودون الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منع قوة من جنوده من المشاركة في مناورات الحلف الاطلسي التي نظمت مطلع العام الجاري في رومانيا.

ومولدافيا منقسمة بين انصار التقارب مع الذين اوصلوا العام الماضي دودون الى الرئاسة، وانصار الاتحاد الاوروبي وبينهم اعضاء الحكومة الحالية.

وتجرى تمارين "رابيد ترايدينت" السنوية في اوكرانيا من 8 الى 23 سبتمبر بمشاركة 1800 جندي من 14 دولة.

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