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رئيس الوزراء الباكستاني يفتتح المفاعل النووي الخامس في بلاده

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الباكستاني يفتتح المفاعل النووي الخامس في بلاده

08:18 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء الباكستاني يفتتح المفاعل النووي الخامس في بلاده

إسلام أباد - (أ ف ب):
افتتح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، الجمعة، المفاعل النووي الخامس في بلاده، والذي تم تشييده بالتعاون مع الصين وسط آمال في تمكن حكومته من إنهاء الانقطاعات المزمنة في التيار الكهربائي العام الحالي.

وباكستان هي إحدى الدول النامية القليلة التي ما زالت تسعى إلى تطوير الطاقة الذرية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، لمحاولة تعويض نقص في الكهرباء يبلغ 7000 ميجاواط في أوج الصيف، أي حوالى 32% من الطلب الاجمالي.

ويقع مفاعل تشاشما -4 بقوة 340 ميغاواط على بعد حوالى 250 كلم جنوب غرب العاصمة إسلام أباد، وهو الرابع الذي يبنى في إطار التعاون بين لجنة الطاقة الذرية في باكستان والشركة الوطنية الصينية للنووي.

وافتتح رئيس الوزراء السابق نواز شريف المفاعل الرابع في ديسمبر الماضي، قبل الاطاحة به اثر توجيه اتهامات إليه بالفساد.

واكد عباسي في مراسم الافتتاح التي نقلها التلفزيون ان حددت أولوية قصوى للتخلص من الحمل الذي يثقل الانتاج الكهربائي محددة مهلة قصوى لذلك في نوفمبر 2017".

وأضاف ان "مشاريع الطاقة التي ستولد 10 الاف ميغاواط سينتهي بناؤها في يونيو المقبل".

ويواجه قطاع الطاقة الباكستاني منذ سنوات مصاعب لتوفير كامل حاجات الطاقة لسكان البلاد الـ200 مليون، وكان شريف تعهد حل هذه الأزمة بنهاية 2018.

في المقابل تعزز الصين استثماراتها لدى جارتها الاسيوية في اطار مشروع بكلفة 46 مليار دولار يسعى الى ربط اقليم شينجيانغ في اقصى غربها بميناء جوادر الباكستاني عبر سلسلة مشاريع لتطوير البنى التحتية والطاقة والنقل.

 

هذا المحتوى من

AFP

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