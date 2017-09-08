مصدر أمني: حالة الضابط المصاب في مطاردة بأسيوط "حرجة"
مصدر أمني: حالة الضابط المصاب في مطاردة بأسيوط "حرجة"
08:08 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
جمال شكر مدير أمن أسيوط
كتب - فتحي سليمان:
انتقل اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ للاطئمنان على حالة الضابط وأميني الشرطة الذين أصيبوا في مطاردة أمنية بقرية المطيعة، مسا الجمعة.
وأكد مصدر أمني مسؤول، في تصريحات لمصراوي، أن الرائد أحمد عباس، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، أصيب بطلق ناري بالجسم، وشرطي سري أيضا، مشيرا إلى أن حالتهما حرجة، ويخضعان لعملية جراحية عاجلة.
كانت معلومات وردت لمركز الشرطة بتواجد متهم مطلوب ضبطه وإحضاره لدى أقاربه بعائلة "العدل"، وفور مداهمة مكان تواجده، بادره المتهم بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة الضابط وشرطيين اثنين.
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