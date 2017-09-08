التحالف الدولي يخطط لـ"معركة صعبة" للانتصار على "داعش" بالعراق

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، اليوم الجمعة، أنه يخطط لـ"معركة صعبة" تهدف إلى تحقيق النصر على التنظيم الإرهابي في العراق، مؤكدا عدم وجود وقت معين للقضاء على التنظيم.

وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون - في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن التحالف يرى يوميا مؤشرات تعكس تقدما في مهماته ضد تنظيم (داعش) في كل من سوريا والعراق.

وأضاف أنه ليس لدينا وقت محدد للقضاء على داعش في العراق، لكن نخطط لمعركة صعبة بهدف تحقيق النصر"، وأن الدور الذي يلعبه التحالف عقب انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) في العراق، يتمثل في استمرار تدريب قوات الأمن العراقية، من أجل الحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها.