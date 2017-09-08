لافروف: الحديث عن قرار مجلس الأمن الجديد بشأن كوريا الشمالية سابق لأوانه

موسكو - (أ ش أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بأن العمل يجري على إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن كوريا الشمالية، إلا الحديث عن ماهية قرار مجلس الأمن الجديد بشأن كوريا الشمالية سابق لأوانه.

وجاءت تصريحات لافروف عقب محادثات أجراها في موسكو اليوم مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان.

وقال لافروف - في تصريحاته التي بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "تماما مثل فرنسا، تدين موسكو الاستفزازات التي قامت بها القيادة في كوريا الشمالية من خلال اختبارها صواريخ باليستية وأسلحة نووية بما يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "يعمل مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار جديد. ومن المبكر جدا التنبؤ بماهية هذا القرار".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه بعيدا عن ممارسة الضغوط على نظام كوريا الشمالية لإجبارها على تجنب الاستفزازت خلال تطوير برنامجها النووي والصاروخي، ثمة حاجة إلى بذل جهود لاستئناف العملية السياسية"، مشددا بقوله: "إذا أردنا إيجاد حل طويل المدى لقضية كوريا الشمالية، فلا مناص عن هذه الجهود".